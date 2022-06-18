Токаев решил не принимать награды до истечения срока его полномочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил не принимать казахские и иностранные награды до истечения срока пребывания на посту главы государства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибая.

Ранее казахский политолог Эрбол Едилов в своем Telegram-канале сделал заявление, что в пятницу российская сторона предложила наградить Токаева орденом Александра Невского. "Глава государства поблагодарил за честь. Тем не менее, он решил не принимать ни отечественных, ни зарубежных наград до конца своих президентских полномочий. По той же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего ордена Кыргызстана", - написал он.