Полиция Канакер-Зейтуна нашла пропавшего без вести Давида Наапетяна
35-летний Давид Наапетян, без вести пропавший, был найден отделением полиции Канакер-Зейтуна.
Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью полиции Армении, Давид Наапетян был обнаружен в одном из зданий на улице Молдовакан в Ереване. Он дал объяснение.
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