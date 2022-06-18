Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь 2022

Полиция Канакер-Зейтуна нашла пропавшего без вести Давида Наапетяна

Полиция Канакер-Зейтуна нашла пропавшего без вести Давида Наапетяна

35-летний Давид Наапетян, без вести пропавший, был найден отделением полиции Канакер-Зейтуна.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью полиции Армении, Давид Наапетян был обнаружен в одном из зданий на улице Молдовакан в Ереване. Он дал объяснение.


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