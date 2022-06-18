Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретится в Ереване с Николом Пашиняном

Помощник Госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид 18 июня в Ереване встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с другими должностными лицами.

Об этом сообщили Арменпресс в посольстве США в РА.

Отмечается, что в ходе встреч будут затронуты дипломатические усилия США по установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Будут рассмотрены вопросы прочного взаимодействия, основанного на общих ценностях, и обоюдное обязательство, направленное на демократическое развитие Армении.