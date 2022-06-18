В Санкт-Петербурге подписано соглашение о проектировании станции метро Ачапняк

Бывший вице-премьер-министр РА, кандидат в мэры от правящей партии «Гражданский договор» на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана Тигран Авинян в Санкт-Петербурге присутствовал на подписании соглашения между мэрией Еревана и компанией "Метрогипротранс", осуществившей работы по проектированию метро в России и постсоветских странах.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook Тигран Авинян написал, что соглашением предусмотрено осуществить проектные работы станции метро Ачапняк.

"Шаг за шагом реализуем наши крупные программы —с целью формирования благополучной и комфортной среды в столице", - написал Авинян.