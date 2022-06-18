Ушел из жизни Бахтиар Овакимян

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА с глубокой скорбью сообщает, что 16 июня в возрасте 96 лет скончался театровед, филолог и библиограф Бахтиар Мардани Овакимя.

Бахтиар Овакимян родился 1 мая 1926 года в Тавуше. В 1947 году окончил драматическую студию Бакинского армянского театра им. Л. Ерамяна, а в 1952 году-Ереванский театральный институт.

В 1953-1958 годах работал в редакции Бакинской газеты «Коммунист» (армянской). В 1958-2008 годах в театральном отделе АН, возглавляемом с 1963 года.

Значительны его заслуги в сфере архивного дела, документирования армянского театра. Его статьи и труды, посвященные Абеляну, Сирануйш и другим достойным деятелям армянской сцены. Непревзойденным является и составленный им «Словарь армянских псевдонимов».

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА выражает свои соболезнования членам семьи и близким Бахтияра Овакимяна.