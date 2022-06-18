Сурен Папикян посетил северо-восточную границу

Министр обороны Армении Сурен Папикян 17 июня посетил 2-е армейское войсковое объединение.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИМ инистерства обороны Республики Армения.

Глава оборонного ведомства побывал на полигоне, где командный состав армейского соединения представил имеющиеся современные технические условия, устройства отечественного производства и новые решения по обеспечению пребывания персонала в полевых условиях.

Затем Сурен Папикян наблюдал за тактическими учениями батальона с боевой стрельбой, в ходе которых был разыгран ряд контрнаступательных действий.

В конце учений министр обороны поздравил личный состав и вручил поощрительные награды ряду военнослужащих, продемонстрировавших лучшие результаты.

Глава оборонного ведомства посетил также северо-восточную зону республики, побывал на боевых позициях, следил за ходом инженерных работ, поинтересовался морально-психологическим состоянием личного состава, бытовыми условиями, качеством подаваемой пищи и побеседовал с военнослужащими.