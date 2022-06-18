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Европейские индексы - 17-06-22

Европейские индексы - 17-06-22

МОСКВА, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.67% и составил 13126.26 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.06% и составил 5882.65 пункта, британский FTSE снизился на 0.41% и составил 7016.25 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1315.43 пункта.


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