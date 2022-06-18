Цены на цветные металлы - 17-06-22

ЛОНДОН, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.26% и составила 2498.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.25% и составила 8961.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.88% и составила 2061.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.62% и составила 25669.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.55% и составила 31184.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.51% и составила 3523.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.41% и составила 38184.02 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.02% и составила 72400.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.