Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной и гарантировала развитие. Путин

Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге Президент Республики Ваагн Хачатурян встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент РФ отметил: «Очень рад встрече, знакомству с Вами.

Надеюсь, Вы не пожалели, что приехали, посмотрели на обстановку на Петербургском экономическом форуме.

25 лет мы проводим это мероприятие, оно стало знаковым, во всяком случае, для нашей страны, для России. Надеюсь, и для наших партнёров.А Армения не просто наш партнёр – наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем всё, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнёрские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие.

Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать.

Так что я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать».

Президент Хачатурян, в частности, отметил:

Я давно не был в Санкт-Петербурге, в советские времена очень много бывал – это 80-е годы, до 1992 года. И для меня это ещё возможность увидеть, как изменился город. И я ещё могу оценку дать как бывший мэр города, что в действительности город очень хорошо выглядит. Даже тогда, те времена я вспоминаю: такого города не было – чистоты, красоты.

Что касается Петербургского форума, я первый раз участвую: к сожалению, так получилось. Но я всегда следил, как экономист, как специалист, и всегда высоко сам для себя оценивал, потому что всегда интересные – в экономическом смысле – здесь обсуждения, очень важные обсуждения.Благодарю за приглашение.

Армянский народ ценит Ваши усилия в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я могу Вам сказать, что то, что Вы делали во время военных действий, Ваши усилия, при помощи которых война остановилась, это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит. Было очень важно, чтобы война прекратилась. Для нас также очень важно, чтобы достигнутые договоренности были соблюдены.

Считаю излишним говорить о нашей исторической дружбе. Потому что, когда братское отношение, вы же не говорите: хороший брат, плохой брат. Раз братское отношение – значит братское отношение. В сущности, в философии – это всё: это и доверие, это и искренность, и совместные программы, совместные действия, которые должны продолжаться.Это моя позиция как гражданина и как человека.

Я уверен, что наши дальнейшие отношения, конечно, будут развиваться, и мы должны содействовать этому».

На встрече был затронут широкий круг вопросов армяно-российской повестки.