Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии по вступлению Украины в Европейский союз.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Зеленский в связи с этим поблагодарил лично главу исполнительного органа ЕС-председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и отметил, что решение Еврокомиссии является первым шагом к вступлению в ЕС.