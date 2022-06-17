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Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии по вступлению Украины в Европейский союз.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Зеленский в связи с этим поблагодарил лично главу исполнительного органа ЕС-председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и отметил, что решение Еврокомиссии является первым шагом к вступлению в ЕС.

 

 

 


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