Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС
21:32, 17 Июнь 2022
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал положительное заключение Еврокомиссии по вступлению Украины в Европейский союз.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Зеленский в связи с этим поблагодарил лично главу исполнительного органа ЕС-председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и отметил, что решение Еврокомиссии является первым шагом к вступлению в ЕС.
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