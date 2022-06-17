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Умер Жан-Луи Трентиньян

Умер Жан-Луи Трентиньян

Скончался известный французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян.

Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу представители его семьи.

Жан-Луи Трентиньян  родился 11 декабря 1930г. Трентиньян, посвятивший более 60 лет служению театру и кинематографу, сыграл в более чем 130 фильмах. Одной из самых запоминающихся стала его роль в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). Картина была удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля, а также премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Nрентиньян также снимался у таких французских режиссеров, как Кристиан-Жак, Роже Вадим, Рене Клеман, Робер Оссейн, Франсуа Трюффо. Его партнершами по съемкам были Анук Эме, Брижит Бардо, Симона Синьоре, Жанна Моро, Роми Шнайдер.

 

 


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