Отношения между офисами СБ Армении и Таджикистана стабильно развиваются

Секретарь Совета Безопасности РА Армен Григорян 17 июня встретился с секретарем Совбеза республики Таджикистан Насрулло Рахматжоном, который находится в Ереване для участия в очередном заседании Комитета секретарей СБстран ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета безопасности РА, Армен Григорян отметил, что армяне и таджики-древние народы с богатой историей, традициями и культурой, что является хорошей основой для развития отношений двух стран как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Согласно источнику, секретарь Совета безопасности Таджикистана поблагодарил за проведение в Армении заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ на высоком уровне, подчеркнув, что это хорошая возможность приобщиться кармянской культуре и традициям. Насрулло Рахматджо подчеркнул, что отношения между аппаратами Совбезов двух стран стабильно развиваются. В ходе встречи секретарь Совета безопасности Таджикистана также представил террористическую угрозу на таджикско-афганской границе, а также шаги Душанбе в борьбе с этими вызовами.