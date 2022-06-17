Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Россия не против членства Украины в Евросоюзе. Владимир Путин

Россия не против членства Украины в Евросоюзе. Владимир Путин

Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления Украины в Евросоюз.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

 


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