Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Состоялась первая встреча секретарей СБ Армении и Кыргызстана

Состоялась первая встреча секретарей СБ Армении и Кыргызстана

17 июня секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности КР Маратом Иманкуловым, который прибыл в  Ереван с целью  принять участие в очередном заседании Комитета секретарей Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета безопасности РА, приветствуя гостя, секретарь Совета безопасности РА отметил, что это первая официальная двусторонняя встреча секретарей советов безопасности Республики Армения и Кыргызской Республики. Армен Григорян добавил, что это очередное яркое доказательство  развития взаимовыгодного сотрудничества, которое включает в себя не только многостороннее, но и двустороннее сотрудничество.

Согласно источнику, секретарь Совета безопасности Кыргызстана, в свою очередь, поблагодарил секретаря Совета безопасности РА за теплый прием, оказанный в ходе очередного заседания Комитета Совета безопасности ОДКБ и подчеркнул, что в армяно-кыргызских отношениях прослеживается тенденция устойчивого развития, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС.

Отмечается, что в завершение встречи Марат Иманкулов пригласил Армена Григоряна посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом.

 


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