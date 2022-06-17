Состоялась первая встреча секретарей СБ Армении и Кыргызстана

17 июня секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности КР Маратом Иманкуловым, который прибыл в Ереван с целью принять участие в очередном заседании Комитета секретарей Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета безопасности РА, приветствуя гостя, секретарь Совета безопасности РА отметил, что это первая официальная двусторонняя встреча секретарей советов безопасности Республики Армения и Кыргызской Республики. Армен Григорян добавил, что это очередное яркое доказательство развития взаимовыгодного сотрудничества, которое включает в себя не только многостороннее, но и двустороннее сотрудничество.

Согласно источнику, секретарь Совета безопасности Кыргызстана, в свою очередь, поблагодарил секретаря Совета безопасности РА за теплый прием, оказанный в ходе очередного заседания Комитета Совета безопасности ОДКБ и подчеркнул, что в армяно-кыргызских отношениях прослеживается тенденция устойчивого развития, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС.

Отмечается, что в завершение встречи Марат Иманкулов пригласил Армена Григоряна посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом.