Наука, образование и экономика взаимосвязаны. У Патапутяна своя формула светлого будущего Армении

Наука, образование и экономика взаимосвязаны, чтобы гарантировать светлое будущее Армении. К такому выводу пришел известный армянский ученый, лауреат Нобелевской премии Артем Патапутянв результате визита в Армению.

«Сначала я был удивлен, почему Министерство экономики пригласило ученых в Армению. Но сейчас, подумав еще больше, я понял, что наука, образование и экономика взаимосвязаны, чтобы гарантировать светлое будущее Армении», - как передает Арменпресс, сказал он.

Патапутян благодарит министерство за столь интересную инициативу в рамках мероприятия «Дни науки и бизнеса 2022».

Фото: Мхитара Хачатряна

Говоря о перспективах развития науки в Армении, лауреат Нобелевской премии подчеркивает свой визит в Synopsys, он также знает о многих высокотехнологичных компаниях, действующих в стране.

«Это отличный пример того, как они помогают обучать людей, которых нужно нанять, помогают науке и технике, например, молодым ученым, найти работу после окончания учебы. Так что то, что я здесь увидел, очень впечатлило. Думаю, это основа для создания других форм такого рода сотрудничества. Наука, технологии, Synopsys и другие компании помогут экономике», — добавил он.

Патапутян убежден: пока эта эффективная и разумная стратегия будет продолжаться, будущее представляется очень ярким.

Он выделил некоторые из своих визитов и встреч в Армении. «Посещение Цицернакаберда стал для меня очень эмоциональным моментом. Другим важным событием стала встреча с премьер-министром Пашиняном».

Большое впечатление на известного ученого произвело также посещение дома-музея Мартироса Сарьяна.

Нобелевский лауреат взволнован будущим страны, для себя он уже решил, как будет сотрудничать с армянскими коллегами.

Анна Григорян