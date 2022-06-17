Вице-спикер НС привлек внимание генсека СЕ к вопросу армянских пленных в Азербайджане

17 июня вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян встретился с делегацией во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

На встрече присутствовали депутат от фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян и депутат от фракции "Айастан" Армен Геворкян.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании РА, Рубен Рубинян высоко оценил сотрудничество с Советом Европы и поддержку этой структурой процесса демократических реформ в нашей стране.

«Последовательные реформыв деле укрепления демократии, осуществляемые в Армении, были реализованы, в том числе при поддержке Совета Европы, благодаря чему отмечен большой прогресс в процессе выполнения Арменией взятых на себя обязательств», - подчеркнул вице-спикер НС.

"Рубен Рубинян отметил нерешенные по сей день гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии против Арцаха в 2020 году. Он обратил внимание гостей, в частности, на вопрос о судьбе армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане. Вице-спикер НС выразил надежду, что Совет Европы будет более решительным в вопросе репатриации этих людей.

Рубен Рубинян говорил также об антиармянской и воинственной риторике властей Азербайджана, отметив, что провокационные заявления в адрес Армении и Нагорного Карабаха продолжаются. Он подчеркнул, что армянское историческое, культурное и духовное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, находится под угрозой", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, по словам генсека Совета Европы, в Армении заметен процесс демократических реформ.

Отмечается, что стороны особо отметили полную реализацию Плана действий Армения-Совет Европы 2019-2022 гг., который охватывает широкий круг вопросов, жизненно важных для любой демократии.