Армения – страна, предлагающая инженерные решения. Стартовал саммит SILICON MUNTAINS 2022

Международный технологический саммит SILICON MOUNTAINS 2022, который проводится уже в третий раз, в этом годупосвящен цифровой трансформации.

Как сообщает Арменпресс, саммит стартовал 17 июня в Матенадаране с участием представителей правительства РА, руководителей ведущих ИКТ-компаний, приглашенных экспертов из-за рубежа, которые обсудили возможности цифровой трансформации, применения цифровых решений в различных сферах.

Директор Союза работодателей ИКТ Эдуард Мусаелян отметил, что они стремятся позиционировать Армению как государства технологически продвинутого, предлагающего инженерные решения и высококвалифицированных специалистов.

«Предыдущие два саммита были посвящены «умной» цифровой экономике - как можно использовать цифровые технологии в разных отраслях экономики и получить результат. Цифровая трансформация является логическим продолжением этого. У нас есть интересные спикеры, профессиональные люди, которые рассказали о цифровой повестке, международном опыте, финансовых технологиях и кибербезопасности», — сказал Мусаелян.

Онотметил положение Армении как страны технологичной, предлагающей инженерные решения, высококвалифицированных специалистов.

«Цель состоит в том, чтобы сделать информацию еще более доступной, дав людям представление о потенциале использования технологий, поняв, что у нас нет другого шанса: мы должны идти в направлении высокотехнологичного машиностроения. Глядя на примеры разных стран, учитывая уникальность Армении, следует попытаться применить и здесь международный опыт. Это правильный путь, именно так развитые страны движутся вперед», — сказал он.

В ходе саммита заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян представил повестку совместной цифровизации правительства и Центрального банка.

«Центробанк разработал свою стратегию, где цифровая трансформация финансовой системы является ключевым стратегическим направлением. Есть некоторые пересекающиеся вопросы с правительством. Достигнута договоренность о совместном решении этих вопросов на национальном уровне. Поскольку это трудный путь, ожидается много изменений во всех сферах, мы все должны понимать, куда мы идем, вместе принося разные жертвы, чтобы создавать новые возможности", - сказал Ерицян.

Он заверил: если проблема будет сформулированачетко - что целью цифровизации является улучшение жизни гражданина, бизнеса, а не автоматизация внутренних процессов, то вопрос получит другое восприятие, решения будут доступны, видны людям, которым это выгодно.

Организатором мероприятия является Союз работодателей информационно-коммуникационных технологий. В этом году мероприятие проходит при поддержке Центрального банка Армении.

В этом году специальными гостями саммита стали Андрес Кутт - технический директор эстонской консалтинговой компании Proud Engineers, Рамзес Гальего - эксперт по управлению рисками.