Борис Джонсон в Киеве встретился с президентом Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится с визитом в Киеве, где проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.
Накануне в Киеве также побывали лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии, предложившие предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
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