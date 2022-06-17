Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Борис Джонсон в Киеве встретился с президентом Украины

Борис Джонсон в Киеве встретился с президентом Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится с визитом в Киеве, где проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

Накануне в Киеве также побывали лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии, предложившие предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

 

 

 

 

 


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