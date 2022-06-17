Президент Арцаха принял делегацию, возглавляемую мэром Капана Геворком Парсяном

17 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с главой общины Капан Геворгом Парсяном.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Арцаха, высоко оценив постоянное развитие сотрудничества с Родиной, Араик Арутюнян в этом контексте придал особое значение укреплению связей между общинами и инициативе главы общины Капана в этом направлении.

По словам президента Арутюняна, вполне возможно, что эти отношения будут сопровождаться различными образовательными, спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями.

Выразив признательность президенту Республики за теплый прием, мэр Капана заверил, что с мэром Степанакерта уже достигнуты договоренности о сотрудничестве по ряду программ.

Во встрече приняли участие министр территориального управления и инфраструктуры Айк Ханумян, мэр Степанакерта Давид Саргсян.