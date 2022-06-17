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Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать. Ответ Мирзояна Алиеву

Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать. Ответ Мирзояна Алиеву

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян ответилна заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что якобы Армения не искренна в процессе достижения мира и затягивает процесс разблокирования региона.

Представляем вопросы Арменпресс и ответы министра иностранных дел Республики Армения.

Вопрос: президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера в своем выступлении отметил, что Армения не искренна в процессе достижения мира. Как бы Вы это прокомментировали?

Ответ: правительство РА неоднократно доказывало свою готовность приложить усилия для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В то же время очевидно, что эти усилия не могут быть односторонними, Азербайджан также должен предпринять активные и искренние шаги в этом направлении. Установление мира не может быть результатом усилий только одной стороны, так же как мирные переговоры не могут основываться на предложенияхтолько одной стороны.

Очевидно также и то, что для успеха этих усилий необходимо, чтобы было найдено адресное и приемлемое для всех сторон решение для всего комплексасуществующих проблем, ставших причиной конфликта. В этом контексте заявления официального Баку об урегулированности нагорно-карабахского конфликта как минимум не встречают понимания или, более того, ставят под сомнение искренность стремления азербайджанских властей к достижению мира.

Какие бы заявления ни делались, нагорно-карабахский вопрос продолжает существовать —до тех пор, пока, пока не адресованы достаточные гарантии  защиты безопасности и всех прав армян Арцаха, а также вытекающего из этого вопросы статуса Нагорного Карабаха. В современном мире ситуация, созданная в  результате применения силы, не может быть решением проблемы. Утверждение, что в результате применения силы нет даже Нагорного Карабаха, тоже не говорит о конструктивности Азербайджана.

Излишне говорить, что это, конечно, не соответствует ни фактической действительности, важнейшей частью которой является существование арцахских армян в Арцахе и присутствие российских миротворческих сил для обеспечения их безопасности,ни  трехстороннее заявление от 9 ноября, которое четко определяет существование Нагорного Карабаха. То же самое можно сказать и о заявлениях властей Азербайджана о том, чтоформата сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

Во-первых, никто не приостанавливалибез соответствующего решения международного института- его определяющего, не можетприостановить международный мандат сопредседателей,данный с целью способствовать политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В подобных обстоятельствах непонятно: если стороны действительно хотят искренне вести переговоры, находить взаимоприемлемые решения, добиваться прочного, всеобъемлющего мира, то почему бы этим переговорам не состояться именно в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ— формате, который явно пользуется поддержкой международного сообщества, и не использовать его опыт и потенциал просто нелогично и неразумно. 

Вопрос: Ильхам Алиев утверждает, что армянская сторона затягивает процесс разблокирования региона. Что Вы можете сказать об этом?

Ответ: мы всегда заявляли, что заинтересованы в открытии всех транспортных и экономических инфраструктур в регионе. Об этом свидетельствуют итрехсторонние заявления, принятые при посредничестве российской стороны,от 11 января и 26 ноября2021 года,и договоренности, достигнутые в Брюсселе.

Хочу особо подчеркнуть, что Армения добросовестно участвовала в дискуссиях, и процесс проходил бы намного более быстро и гладко, если бы не заявления Азербайджана относительно внетерриториального коридора, которые не имеют ничего общегос обязательствами, взятыми как по трехстороннему заявлению от 9 ноября2020 год, так и повышеупомянутым мной заявлениям.

Что касается усилий Азербайджана по определению транспортных маршрутов в Лачинском коридоре и деблокировке транспортных артерий в регионе,то они не  могут иметь равный статус, по крайней мере, исходя из положений трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября2020 года, четко определяющих статус Лачинского коридора. Более того, Нагорный Карабах и Нахичеванская Автономная Республика имеют разные статусы, разныхсоседей, разные условия безопасности. Соответственно их связи с Арменией и Азербайджаном не могут быть одинаковыми.

Подчеркну еще раз: заявление от 9 ноября предусматривает разблокирование всех инфраструктур в регионе, но Азербайджан медлит с шагами в этом направлении. Мы готовы к региональной деблокировке—в рамках достигнутых договоренностей о сохранении суверенитетастран и равных прав в отношении дорог, и этой же логике следуют недавние переговоры вице-премьеров двух стран в Москве.

 

 

 

 

 


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