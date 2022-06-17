Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать. Ответ Мирзояна Алиеву

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян ответилна заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что якобы Армения не искренна в процессе достижения мира и затягивает процесс разблокирования региона.

Представляем вопросы Арменпресс и ответы министра иностранных дел Республики Армения.

Вопрос: президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера в своем выступлении отметил, что Армения не искренна в процессе достижения мира. Как бы Вы это прокомментировали?

Ответ: правительство РА неоднократно доказывало свою готовность приложить усилия для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В то же время очевидно, что эти усилия не могут быть односторонними, Азербайджан также должен предпринять активные и искренние шаги в этом направлении. Установление мира не может быть результатом усилий только одной стороны, так же как мирные переговоры не могут основываться на предложенияхтолько одной стороны.

Очевидно также и то, что для успеха этих усилий необходимо, чтобы было найдено адресное и приемлемое для всех сторон решение для всего комплексасуществующих проблем, ставших причиной конфликта. В этом контексте заявления официального Баку об урегулированности нагорно-карабахского конфликта как минимум не встречают понимания или, более того, ставят под сомнение искренность стремления азербайджанских властей к достижению мира.

Какие бы заявления ни делались, нагорно-карабахский вопрос продолжает существовать —до тех пор, пока, пока не адресованы достаточные гарантии защиты безопасности и всех прав армян Арцаха, а также вытекающего из этого вопросы статуса Нагорного Карабаха. В современном мире ситуация, созданная в результате применения силы, не может быть решением проблемы. Утверждение, что в результате применения силы нет даже Нагорного Карабаха, тоже не говорит о конструктивности Азербайджана.

Излишне говорить, что это, конечно, не соответствует ни фактической действительности, важнейшей частью которой является существование арцахских армян в Арцахе и присутствие российских миротворческих сил для обеспечения их безопасности,ни трехстороннее заявление от 9 ноября, которое четко определяет существование Нагорного Карабаха. То же самое можно сказать и о заявлениях властей Азербайджана о том, чтоформата сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует.

Во-первых, никто не приостанавливалибез соответствующего решения международного института- его определяющего, не можетприостановить международный мандат сопредседателей,данный с целью способствовать политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В подобных обстоятельствах непонятно: если стороны действительно хотят искренне вести переговоры, находить взаимоприемлемые решения, добиваться прочного, всеобъемлющего мира, то почему бы этим переговорам не состояться именно в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ— формате, который явно пользуется поддержкой международного сообщества, и не использовать его опыт и потенциал просто нелогично и неразумно.

Вопрос: Ильхам Алиев утверждает, что армянская сторона затягивает процесс разблокирования региона. Что Вы можете сказать об этом?

Ответ: мы всегда заявляли, что заинтересованы в открытии всех транспортных и экономических инфраструктур в регионе. Об этом свидетельствуют итрехсторонние заявления, принятые при посредничестве российской стороны,от 11 января и 26 ноября2021 года,и договоренности, достигнутые в Брюсселе.

Хочу особо подчеркнуть, что Армения добросовестно участвовала в дискуссиях, и процесс проходил бы намного более быстро и гладко, если бы не заявления Азербайджана относительно внетерриториального коридора, которые не имеют ничего общегос обязательствами, взятыми как по трехстороннему заявлению от 9 ноября2020 год, так и повышеупомянутым мной заявлениям.

Что касается усилий Азербайджана по определению транспортных маршрутов в Лачинском коридоре и деблокировке транспортных артерий в регионе,то они не могут иметь равный статус, по крайней мере, исходя из положений трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября2020 года, четко определяющих статус Лачинского коридора. Более того, Нагорный Карабах и Нахичеванская Автономная Республика имеют разные статусы, разныхсоседей, разные условия безопасности. Соответственно их связи с Арменией и Азербайджаном не могут быть одинаковыми.

Подчеркну еще раз: заявление от 9 ноября предусматривает разблокирование всех инфраструктур в регионе, но Азербайджан медлит с шагами в этом направлении. Мы готовы к региональной деблокировке—в рамках достигнутых договоренностей о сохранении суверенитетастран и равных прав в отношении дорог, и этой же логике следуют недавние переговоры вице-премьеров двух стран в Москве.