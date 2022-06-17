РФ и Вьетнам обсудили новые газовые проекты, поставку нефти и нефтепродуктов

Россия и Вьетнам обсудили перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"На встрече с вьетнамцами обсуждали перспективные проекты по сотрудничеству, которые реализуют наши компании. Ключевые из них - это "Зарубежнефть", "Газпром нефть", "Газпром". Также обсудили новые проекты по разработке газовых месторождений во Вьетнаме", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Плюс мы поговорили о поставках во Вьетнам нефти и нефтепродуктов. Все хорошо, позитивно, будем работать совместно", - добавил он.

Кроме того, по его словам, Вьетнам заинтересован в участии в нефтяных добывающих проектах в РФ.