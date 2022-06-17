Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-06-22

ЕРЕВАН, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 июня, курс доллара США сократился на 2.23 драмa и составил 425.30 драм. Курс евро вырос на 2.62 драмa и составил 447.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.53 драм. Курс британского фунта вырос на 6.45 драмa и составил 522.74 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 93.16 драмa и составила 24975.03 драм. Цена серебра сократилась на 1.88 драмa и составила 293.10 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.