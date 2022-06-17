Заявления официальных лиц Азербайджана настораживают, и этот вопрос должен быть обсужден в ОДКБ: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участников заседания Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна, секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича, секретаря Совета безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова, секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Марата Иманкулова, секретаря Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзоди, а также генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в своем приветственном слове премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемые друзья,

Приветствую вас по случаю очередного заседания Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ, которое проходит в нашей стране в рамках председательства Армении в ОДКБ.

Действительно, это двойной юбилейный год для нашей Организации: мы отмечаем 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания Организации Договора о коллективной безопасности, и для нас большая честь в этом юбилейном году председательствовать в нашей Организации. Вы знаете, что - мы это неоднократно обсуждали, - повышение эффективности ОДКБ является одним из важнейших приоритетов нашего председательства, и мы считали и считаем, что нужно улучшать механизмы оперативного и кризисного реагирования на конкретные ситуации.

Я хочу отметить, что, в принципе, у нас есть правовая база по этому поводу, и 10 декабря 2010 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято Положение о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации. И я думаю, что в этом документе довольно понятно сформулированы механизмы, которые существуют в нашей Организации. В частности, в нем предусмотрено, что мы должны считать кризисной ситуацией и как мы должны реагировать на нее.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в этом Положении есть и такое понятие, как “миссия”, которая формулируется следующим образом: группа специалистов государств-членов, состоящая из представителей государств-членов ОДКБ, назначенных в соответствии с настоящим Положением, и временно направляемая в зону кризисной ситуации с целью проведения мониторинга обстановки, определения положения дел на месте и выработки предложений о дальнейших мерах Организации по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, а также реализации иных функций, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ.

Еще хочу обратить ваше внимание на то, что во второй главе этого документа есть глава под названием “Мониторинг”, и Секретариат ОДКБ на постоянной основе осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях развития обстановки в зоне ответственности Организации в целях выявления предпосылок кризисных ситуаций.

Почему я говорю об этом? Вы знаете, что еще в прошлом году, в мае месяце, вооруженные силы Азербайджана вторглись на нашу территорию, и в связи с этим мы обратились в ОДКБ. Я неоднократно об этом говорил, и как председательствующий хочу подчеркнуть, что нужно этот вопрос как следует обсуждать. Почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления со стороны Азербайджана продолжаются, и мы этот вопрос должны обсудить, особенно с учетом того, что Армения обратилась в ОДКБ, думаю, что это действительно и для нас, и для Организации очень принципиальный вопрос.

Я хочу отметить следующее: после вторжения азербайджанских сил на нашу территорию были некоторые комментарии о том, что нет демаркированной и делимитированной границы между Арменией и Азербайджаном. Честно говоря, это довольно-таки опасная формулировка, потому что вот мы говорим: зона ответственности ОДКБ. Если мы говорим, что должны учитывать те границы, где были проведены процессы демаркации и делимитации, то это может размыть понятие зоны ответственности ОДКБ, поскольку возникает вопрос: а где начинается зона ответственности ОДКБ и где заканчивается зона ответственности ОДКБ.

Наша позиция заключается в том, что между Арменией и Азербайджаном существует конкретная граница, потому что в 1991 году, когда было создано Содружество Независимых Государств, было подписано межгосударственное соглашение, в котором четко указано, определено, что страны обоюдно признают существующие границы друг друга. Имеется в виду административная граница времен СССР, и я думаю, что мы должны исходить из этого. Противоположная трактовка или интерпретация этой ситуации, думаю, снизит эффективность ОДКБ.

Я надеюсь, что в течение этой встречи и во время вашего заседания эти нюансы также будут обсуждены. Я недавно поднимал этот вопрос на неформальном саммите ОДКБ в Москве. Мы начали обсуждение, и я хочу еще раз, как председательствующий, поручить генеральному секретарю ОДКБ в соответствии с нашими уставными документами организовать этот вопрос, потому что в нашем регионе ситуация сейчас стабильно напряженная. Думаю, те заявления, которые слышны из уст официальных лиц Азербайджана, настораживают, и я думаю, что мы должны обсудить этот вопрос в формате ОДКБ.

Позвольте еще раз поприветствовать вас, очень рад вас видеть. И я очень рад той динамике, которая в послековидный период появилась в ОДКБ, потому что в последние два года мы фактически очень мало контактировали в очном формате. Конечно, мы продолжали работать в режиме онлайн, но я думаю, что все мы согласны с тем, что такие встречи и общение очень важны для нашей работы. Я рад, что мы вернулись к этому режиму, это случилось в год нашего председательства, в этот очень важный юбилейный год.

Спасибо”.

Премьер-министр обсудил счленами КССБ вопросы повестки дня и деятельности Организации. Состоялся обмен мнениями о вызовах региональной и международной безопасности.