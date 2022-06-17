Азиатские индексы - 17-06-22

ТОКИО, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.77% и составил 25963.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.71% и составил 1835.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.96% и составил 3316.79 пункта, а HANG SENG вырос на 1.10% и составил 21075.00 пункта.