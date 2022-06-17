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Нарек Мкртчян и Йоханнес Раухобсудили направления сотрудничества Армении и Австрии в сфере соцзащиты

Нарек Мкртчян и Йоханнес Раухобсудили направления сотрудничества Армении и Австрии в сфере соцзащиты

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян встретился с федеральным министром по социальным вопросам, здравоохранению, уходу и защите прав потребителей Австрии Йоханнесом Раухом.

Нарек Мкртчян и Йоханнес Раух коснулись направлений расширения сотрудничества Армении и Австрии в сфере социальной защиты.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении, в ходе встречи стороны представили вопросы социальной защиты двух стран, в частности, реформы, осуществляемые и планируемые в сферах труда и занятости, обеспечения равных возможностей, а также коснулись направлений расширения сотрудничества.

Была отмечена важность реализации программ, направленных на привлечение пожилых людей на рынок труда, улучшение услуг по уходу за детьми и одинокими пожилыми людьми.   В этом контексте была также подчеркнута необходимость изучения программ, направленных на трудоустройство граждан, служб профориентации в центрах занятости и механизмов их оцифровки, а также австрийского опыта в этой области. 

В ходе встречи собеседники выразили готовность перенести обсужденные варианты сотрудничества в сфере труда и социальной защиты в практическую плоскость.


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