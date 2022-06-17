Азербайджан грубо нарушил свои обязательства в рамках членства в СЕ: министр иностранных дел Армении

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейхинович-Бурич коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, последствий агрессии Азербайджана против Арцаха в 2020 году и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Я особо подчеркнул тот факт, что, пытаясь решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем в 2020 году, а также вторгшись на суверенную территорию Армении, Азербайджан грубо нарушил свои обязательства в рамках членства в Совете Европы». Об этом Мирзоян заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейкинович-Бурич.

На встрече с генеральным секретарем Совета Европы министр иностранных дел подтвердил готовность правительства Республики Армения приложить все усилия для установления стабильности и мира в регионе.

«В этом контексте принципиальным является урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя ключевые моменты окончательного решения по обеспечению безопасности народа Арцаха, обеспечению всех прав и статуса Нагорного Карабаха.

Народ Арцаха имеет такие же права, как и все остальные, и тот факт, что он находится в зоне конфликта, не может лишить армян Арцаха их всеобщих основных прав.

В связи с развязанной против Арцаха агрессией до сих пор остаются нерешенными гуманитарные вопросы, возвращение армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, вопросы доступа гуманитарного содействия в Арцах, политизация которых недопустима. Неприемлемы и антиармянская, воинственная риторика, физическое и психологическое запугивание мирного населения. Мы считаем, что соответствующие органы Совета Европы по правам человека и лидеры должны быть более решительными, должны прилагать все усилия для соблюдения промежуточных решений ЕСПЧ, резолюций ПАСЕ и Меморандума Комиссара по правам человека от 8 ноября», - заключил Арарат Мирзоян.