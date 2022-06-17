Путь к ответственной добыче полезных ископаемых: статья Всемирного банка об успехах Армении в этой сфере

Горнодобывающая промышленность ставит перед обществом различные вопросы: какие полезные ископаемые добываются, где находятся рудники, кому они принадлежат, какие руды добываются, в каком виде и в какие страны они экспортируются. Членство Армении в Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) помогло найти ответы на такие вопросы, сделав их более публичными и прозрачными.

Как сообщает «Арменпресс», Всемирный банк (ВБ) опубликовал статью «Путь Армении к ответственной добыче полезных ископаемых», в которой рассказывается о пути Армении в этой области и изменениях, произошедших в горнодобывающей отрасли нашей страны после присоединения к ИПДО.

В статье отмечается, что во многих странах, также и в Армении добыча полезных ископаемых всегда была острой темой. Гражданское общество всегда внимательно следило за развитием событий в этой области, требуя лучшей защиты окружающей среды.

Всемирный банк отмечает, что правительство Армении с целью улучшения управления природными ресурсами, сделав его более прозрачным, подотчетным и основанным на участии, начало проявлять интерес к ИПДО еще в 2015 году объявило о намерении присоединиться к инициативе. В течение года Армения выполнила все предварительные условия для вступления, и в 2017 году заявка страны на вступление была одобрена.

Всемирный банк также отмечает, что, поскольку законодательство Армении не обеспечивало полной прозрачности и подотчетности в секторе, Национальное собрание внесло необходимые законодательные изменения, требующие раскрытия больших объемов финансовой информации, такой как корпоративные налоговые платежи, данные об экспорте-импорте, благотворительные программы и проекты. Предоставление такой ежегодной информации, по закону становится обязательным. Кроме того, информация также отражается в ежегодных национальных отчетах ИПДО.

Всемирный банк отмечает, что Армения очень быстро добилась больших успехов во внедрении стандарта ИПДО. На конференции в Париже в 2019 году Армения получила Премию председательства ИПДО за инновационное, решительное применение Стандарта, а также за эффективное управление с привлечением заинтересованных сторон.

Марк Робинсон, директор Международного секретариата ИПДО, который внимательно следил за всем процессом, говорит: «Армения добилась значительного прогресса. Среди 54 стран Армения вошла в 9 стран, получивших максимально возможный рейтинг».

ВБ отмечает, что новое требование к представителям гражданского общества и журналистам о выявлении реальных владельцев горнодобывающих компаний стало уникальной возможностью, поскольку в Армении часто довольно сложно было получить информацию о реальных владельцах. В целях выполнения требования ИПДО были внесены изменения в Закон о государственной регистрации юридических лиц и внедрена система электронного декларирования права собственности бенефициаров.

«История успеха Армении продолжается, еще многое предстоит сделать. Будущие реформы будут направлены на смягчение воздействия на окружающую среду. Правительство продолжает разрабатывать стратегию для сектора с участием всех заинтересованных сторон», - говорится в статье Всемирного банка.