Вопрос НК может стать площадкой, где в какой-то момент за один стол сядут Россия, США и Франция: президент Армении

В ходе всех переговоров армянская сторона, вопреки утверждениям азербайджанской стороны, что проблемы Нагорного Карабаха не существует, всегда подчеркивает, что она есть. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с представителями армянской общины Петербурга заявил президент Республики Армения Ваагн Хачатурян. «Во время всех переговоров, совместных заявлений мы всегда подчеркиваем, что есть проблема Нагорного Карабаха, это отмечается на каждой встрече», - сказал президент Армении.

Он добавил, что дискуссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть продолжены в формате сопредседателей Минской группы. По словам президента, очень важно, что и сопредседатели Минской группы считают, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован.

«Есть важный вопрос. Кажется, что при сегодняшних условиях невозможно организовать эту встречу, потому что Россия, США и Франция не могут сесть за один стол, но договоренность такова, что мы должны продолжать», - сказал Хачатурян, добавив, что Россия считает так же.

По его словам, это может стать особой площадкой , чтобы в какой-то момент Россия, США и Франция вместе сели за стол переговоров. «Называться будет «Вопрос Нагорного Карабаха», но под этим названием могут обсуждаться и другие вопросы. Я считаю это очень важным», - сказал президент РА, отметив, что в любом вопросе, где нет диалога, концом является конфликт или война.