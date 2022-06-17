Температура воздуха в Армении с 17 по 19 июня постепенно повысится на 2-4 градуса

В некоторых районах Еревана в вечерние часы 17 июня и 18 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что с 17 по 19 июня температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем и вечером 22 июня ожидается дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/с.

В областях после полудня 17 июня, после полудня и ночью 18 и 19 июня в некоторых районах, 22 июня в большинстве - ожидаются дожди с грозами. 20-го, 21-го июня осадков не будет.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 18-23м/с.

В Арцахе 17 и 18 июня ожидается погода без осадков.