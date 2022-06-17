Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси

Улица имени культового режиссера Серго Параджанова появилась в столичном районе Мтацминда, по инициативе Комиссии по именам и символике Сакребуло Тбилиси, передает Первый канал.

Именем Серго Параджанова был назван поворот Коте Месхи. На открытии улицы присутствовали члены Горсобрания, представители сферы культуры, искусства, а также коллеги и друзья Серго Параджанова, передает Арменпресс.

"Я рад, что одна из улиц района Мтацминда, где жил выдающийся режиссер Серго Параджанов, была названа его именем. Важно, чтобы каждый тбилисец, наша молодежь, будущее поколение помнили гениального художника, который вырос в нашей столице", – сказал председатель Сакребуло Тбилиси, мажоритарный депутат от района Мтацминда Зураба Абашидзе.

Он подчеркнул, что Тбилисский городской совет и мэрия города делают все, чтобы увековечить имя Параджанова, и факт открытия улицы имени режиссера – наглядный тому пример.

Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.