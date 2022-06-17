ANIF открыл представительство в Абу-Даби

ANIF (фонд государственных интересов Армении) открыл представительство в Абу-Даби, получив коммерческий сертификат Abu Dhabi Global Market. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил ANIF.

"ANIF рад сообщить об открытии представительства в Абу Даби и получении коммерческого сертификата от Abu Dhabi Global Market. В результате нашего сотрудничества с ведущими компаниями ОАЭ уже реализуются два крупных инвестиционных проекта. Мы с нетерпением ждем возможности реализации новых крупномасштабных программ и углубления деловых связей между Арменией и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Одной из программ, реализованных с компаниями ОАЭ, является строительство фотоэлектрической станции "Айг֊1" с компанией "Масдар" в Арагацотнской области, другой - создание армянских национальных авиалиний "Fly Arna" с компанией "Эйр Аравия".