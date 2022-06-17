Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности: секретарь Совбеза РФ

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, который находится в Ереване для участия в очередном заседании Комитета секретарей Совбезов государств-членов ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече Армен Григорян выразил уверенность, что есть все возможности и необходимые предпосылки для расширения сотрудничества между Аппаратами Советов безопасности двух стран.

В рамках двустороннего сотрудничества собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся безопасности. Николай Патрушев подчеркнул, что Армения является стратегически важным государством-партнером России и Москва поддерживает Армению в процессах обеспечения региональной безопасности.

Армен Григорян представил своему российскому коллеге ситуацию региональной безопасности, армяно-азербайджанскую пограничную ситуацию, ход работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности, а также процесс урегулирования армяно-турецких отношений.