ОДКБ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности государств- членов организации: Станислав Зась

На заседании Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване секретари СБ, проанализировав военно-политическую обстановку в мире, дали оценку обстановке как в зоне ответственности ОДКБ, так и в окружающих регионах. Как сообщает корреспондент «Арменпресс», об этом после заседания заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, признав с сожалением, что в системе мировой безопасности образовался кризис.

«Десятилетние договоренности практически перестали действовать, уровень недоверия между рядом ведущих игроков приближается к критической точке. В то же время вызовы и угрозы безопасности не только не утратили своей остроты, но в связи с ростом глобальной неопределенности проявляют все более нарастающие тенденции», - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

По словам Генерального секретаря ОДКБ, принципиальная позиция ОДКБ по этим вопросам остается прежней: все разногласия и конфликты должны решаться политическими средствами. Организация с этим призывом взывает ко всем силам.

Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности отметил, что ОДКБ принимает все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах-членах ОДКБ и готова отстаивать свои интересы.

«Одним из основных инструментов обеспечения безопасности государств-членов в борьбе с угрозами и вызовами является наращивание потенциала сил коллективной безопасности, а также взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов», - подчеркнул Станислав Зась.

Генеральный секретарь поблагодарил секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и сотрудников его аппарата за гостеприимство и создание прекрасных условий для проведения заседания.

Заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 17 июня состоялось в рамках председательства Армении в ОДКБ. Республика Армения председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ с 16 сентября 2021 года, сроком на один год.

Арам Саркисян