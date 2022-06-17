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Освобожден с должности таможенный атташе посольства Армении в России

Освобожден с должности таможенный атташе посольства Армении в России

Таможенный атташе на КПП «Верхний Ларс» посольства Армении в России Арам Тананян освобожден с должности.

Как сообщает «Арменпресс», вопрос освобождения Арама Тананяна с должности был в повестке незарегистрированных вопросов заседания правительства. 

Арам Тананян был назначен на должность таможенного атташе посольства Армении в России 30 января 2020 года.


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