Освобожден с должности таможенный атташе посольства Армении в России
Таможенный атташе на КПП «Верхний Ларс» посольства Армении в России Арам Тананян освобожден с должности.
Как сообщает «Арменпресс», вопрос освобождения Арама Тананяна с должности был в повестке незарегистрированных вопросов заседания правительства.
Арам Тананян был назначен на должность таможенного атташе посольства Армении в России 30 января 2020 года.
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