Армия Израиля сообщила об ожесточенных перестрелках в лагере Дженин на Западном берегу

Израильские военные проинформировали в пятницу о предотвращении нападения на солдат, ожесточенных перестрелках и конфискации оружия в ходе ночных антитеррористичеких армейских рейдов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, передает Арменпресс.

"Ночью солдаты проводили операции в двух разных частях в лагере Дженин по поиску и конфискации нелегального оружия. В первой локации участвующие в столкновениях палестинцы открыли шквальный огонь по солдатам и начали кидать в них взрывные устройства. Военнослужащие ответили боевыми выстрелами. Продвигаясь ко второму месту, солдаты засекли подозрительный автомобиль, стоящий на обочине дороги. Находившиеся внутри автомобиля вооруженные нападавшие открыли огонь по солдатам, которые ответили боевыми выстрелами с тем, чтобы нейтрализовать нападавших", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В армии добавили, что "после перестрелки военнослужащие обнаружили внутри автомобиля две винтовки М-16, пистолет-пулемет системы "Карло" [кустарного производства], заряженные магазины и армейский жилет". Израильские силовики с 10 апреля продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в израильских городах, в результате которых были убиты 20 человек.