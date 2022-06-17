Мигран Хачатрян назначен председателем Комитета гражданской авиации
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Мигран Хачатрян назначен председателем Комитета гражданской авиации Республики Армения.
Как сообщает «Арменпресс», решение премьера опубликовано на сайте e-gov.am.
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