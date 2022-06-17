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Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Президент Франции Эммануэль Макрон после своей поездки в Киев заявил, что при определенном развитии событий не исключает визит в РФ, передает Арменпресс.

"Поездка в Россию сейчас потребовала бы определенных условий, шагов со стороны президента Путина", - сказал Макрон в эфире телеканала TF1.

При этом он отметил, что намерен продолжать контактировать со своим российским коллегой.

Макрон добавил, что Украина для урегулирования отношений с РФ самостоятельно должна принимать решения о том, на какие уступки России она готова пойти.


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