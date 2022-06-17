“Ереванский бестселлер”: лидирует роман “Слезы в раю”: переводы: май, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за май.

На первом месте роман Гамида Амирова “Слезы в раю”. 44-дневная война изменила армянскую действительность. Стало ясно, что после 2020 года все будет не так, как прежде. Но одно дело, когда мы об этом говорим, пишем книги, другое дело, когда такую важную тему затрагивают зарубежные писатели. Книга Гамида Амирова “Слезы в раю” - произведение, стержнем которого является 44-дневная война. Роман, в котором вас ждет трогательная история любви, теплые человеческие отношения, и жестокая реальность войны, которая никого не оставит равнодушным. Книга рассказывает о друзьях, живущих в Москве. Двое из них армяне, один грузин, четвертый - азербайджанец. Один из друзей - Марат оказался в Арцахе во время 44-дневной войны. Перевод: Норайра Енгибаряна.

На втором месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это - один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка. Преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод: Гоар Мадоян.

На третьем месте “Большая четверка” Агаты Кристи. Роман известной писательницы впервые был опубликован в 1927 году в Великобритании. Сюжет романа вращается вокруг известного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро и его старого друга капитана Гастингса. Роман по своей структуре отличается от других романов о Пуаро тем, что представляет собой серию взаимосвязанных историй, в которых Пуаро и Гастингс пытаются разгадать тайну Большой четверки, международной преступной группировки, члены которой не жалеют усилий, чтобы убрать Пуаро. Перевод: Татевик Туманян.

На четвертом месте “Город добрых дел”. Книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. В книге пять историй, в которых рассказывается о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространился и побудил людей совершать добрые дела. Перевод: Фариды Малхасян.

На пятом месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на шестом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

На седьмом месте “Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевод: Астхик Атабекян.

Роман Эриха Марии Ремарка “Небеса не знают любимчиков” - на восьмом месте. Этот роман Ремарка впервые, частично был опубликован в 1959 году в журнале «Гамбург Кристалл» под заголовком “Жизнь взаймы”. В 1961 г. вышел в свет в виде книги уже под названием “Небеса не знают любимчиков”. Действие происходит в 50-е годы. Пожилой мотогонщик Клерфэ в клинике навещает бывшего коллегу, который лечится от туберкулеза. Там он встречает тяжелобольную Лилиан. Лилиан, презиравшая однообразную санаторную жизнь, строгий порядок и скуку, воспользовавшись случаем, сбегает с Клерфэ. Единственное, что их объединяло, это то, что у них не было будущего. Перевод с немецкого: Вануи Багманян.

Сборник Шарля Азнавура “Новая страна: Поэзия” - на девятом месте. В поэтическом сборнике Шарль Азнавур представил тексты 500 песен, написанных в период с 1940 по 2010 год, некоторые из которых принесли ему успех, некоторые вызвали много споров, а некоторые заставили его усовершенствовать собственный стиль. Страсть, любовь, предательство, преданность, разлука, самоубийство, обман, азартные игры, покаяние, разговор с Богом. Для пера Азнавура нет закрытых тем. Первая часть армянского перевода поэтического сборника представляет 113 произведений. Специально для франкофонов, вместе с армянским переводом есть и французские оригиналы. Перевод: Самвела Гаспаряна.

“Человек по имени Уве” Фредерика Бакмана - на десятом месте. Герой романа 59-летний Уве, одинокий мужчина, который вечно всем и всеми недоволен. Он искренне считает, что вокруг него одни бесталанные люди. Для своих соседей он - невыносимый старик. Уве, оставшийся один после смерти жены, регулярно пытается покончить жизнь самоубийством. Но у него ничего не получается, потому что в его помощи нуждаются новые соседи. И Уве на самом деле - человек с добрым сердцем, он такой мрачный, потому что прошел через много тягот. Перевод: Ашхен Бахчинян.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 Նոր Գամիդ Ամիրով «Արցունքներ դրախտում» Բուկինիստ 153 2 -1 Ագաթա Քրիստի «Մահ Նեղոսի վրա» Էդիթ Պրինտ 89 3 Նոր Ագաթա Քրիստի «Մեծ քառյակը» Էդիթ Պրինտ 67 4 +1 Մարկ Արեն «Բարի գործերի քաղաքը» Բուկինիստ 59 5 -3 Էլիզաբեթ Գիլբերթ «Ուտել, աղոթել, սիրել» Զանգակ 54 6 +1 Խալեդ Հոսեյնի «Օդապարուկ թռցնողը» Զանգակ 48 7 -4 Ալեքս Մայքլիդիս «Լռակյաց հիվանդը» Newmag 46 8 * Էրիխ Մարիա Ռեմարկ «Երկինքն ընտրյալներ չունի» Էդիթ Պրինտ 22 9 Նոր Շառլ Ազնավուր «Նոր երկիր. Պոեզիա» Newmag 20 10 Նոր Ֆրեդրիկ Բաքման «Ուվե անունով մարդը» Newmag 19

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).