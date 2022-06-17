Байден заявил, что санкции против России были лучшим курсом для Вашингтона
Экономические санкции против России были для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, как передает Арменпресс, об этом заявил президент США Джо Байден в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press.
"Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <...>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?" - сказал он, добавив, что принимал решение об экономических рестрикциях против РФ не как политик, а как главнокомандующий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на решение России ввели против нее масштабные санкции. Кроме того, они приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
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