Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с представителями армянской общины России

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Ваагн Хачатурян вечером 16 июня в генеральном консульстве Армении в Санкт-Петербурге встретился с представителями армянской общины. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Президент Хачатурян отметил, что визит возглавляемой им делегации проходит в рамках Петербургского экономического форума, который в этом году отмечает свое 25-летие. По его словам, любой визит дает возможность встретиться и поговорить с представителями армянской общины.

«Ваши проблемы - это наши проблемы, исходя из этого, основная цель таких встреч - понять ваши проблемы, вопросы, которые вас интересуют. И в то же время - это возможность представить ситуацию в Армении. Вы получаете разную информацию из различных источников, но ее нужно уточнять, потому что во многих случаях она не соответствуют действительности», - сказал президент Хачатурян.

В своем выступлении президент коснулся армяно-российских отношений, внутриполитической ситуации в Армении и региональной безопасности. Ваагн Хачатурян подробно описал текущее состояние процесса окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подходах армянской стороны.

В рамках визита в Российскую Федерацию Ваагн Хачатурян посетил Армянскую Апостольскую церковь Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.