Европейские индексы - 16-06-22
МОСКВА, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.31% и составил 13038.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.39% и составил 5886.24 пункта, британский FTSE снизился на 3.14% и составил 7044.98 пункта, а российский RTSI вырос на 2.84% и составил 1316.75 пункта.
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