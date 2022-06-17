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Европейские индексы - 16-06-22

Европейские индексы - 16-06-22

МОСКВА, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.31% и составил 13038.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.39% и составил 5886.24 пункта, британский FTSE снизился на 3.14% и составил 7044.98 пункта, а российский RTSI вырос на 2.84% и составил 1316.75 пункта.


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