Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь 2022

В Армению прибыли секретари Советов Безопасности России, Киргизии и Таджикистана

В Армению прибыли секретари Советов Безопасности России, Киргизии и Таджикистана

С целью участия в очередном заседании Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая в Армению прибыли секретари Совета Безопасности Российской Федерации- Николай Патрушев, Кыргызской Республики - Марат Иманкулов и Республики Таджикистан - Насрулло Рахматжон.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Совета Безопасности Армении, в Ереванском международном аэропорту «Звартноц»коллег встретил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]