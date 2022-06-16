Государственный джазовый оркестр Армении впервые примет участие в фестивале джаза в Москве

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Государственный джазовый оркестр Армении под руководством художественного руководителя и дирижера Армена Уснунца примет участие в фестивале джаза в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, оркестр примет участие в фестивале по приглашению народного артиста РФ Игоря Бутмана.

"Государственный джазовый оркестр Армении впервые выступит в рамках этого крупного музыкального фестиваля.

На фестивале оркестр выступит с двумя концертами– с джазовым музыкантом Левоном Малхасяном, а также с музыкантами, представляющими армянские народные инструменты", - говорится в сообщении.

Первый концерт оркестра состоится 17 июня в 20:00 в Концертном зале под открытым небом в парке "Зарядье", а второй-18 июня в 18:00 в Зеленом театре (ВДНХ).

Отмечается, что фестиваль проводится с 13 по 19 июня. В масштабном мероприятии примут участие 700 артистов из России и разных стран мира. Концерты проходят в лучших музыкальных залах и комплексах Москвы. В рамках фестиваля будут реализованы также различные образовательные и культурные программы.