Министр ОНКС наградил директора Музея современного искусства Золотой медалью

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян в связи с 50-летним юбилеем основания музея современного искусства и за многолетнюю трудовую деятельность наградил директора музея Нуне Аветисян Золотой медалью Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, на церемонии награждения присутствовали также заместитель министра ОНКС Альфред Кочарян, первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян.

Министр Ваграм Думанян поздравил Нуне Аветисян с 50-летием Музея современного искусства и ее успешным руководством около десяти лет.

Министр высоко оценил вклад заслуженного директора в развитие музея.

«Благодаря Вам музей расширил свою деятельность, обогатил коллекцию и стал более узнаваемым среди публики. Необходимо приложить все усилия для повышения общественного интереса к музею. Примите Золотую медаль Министерства как скромную оценку вашего труда», - сказал он.

Директор Музея современного искусства поблагодарила за высокую оценку. Она кратко представила историю музея, его деятельность, детали коллекций и пополнение различных образцов. Обсуждались также вопросы, связанные со строительными проблемамиздания музея, организацией выставок и их возможные решения.