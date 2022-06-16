Состоялось очередное заседание оценочной межведомственной комиссии

16 июня под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на субвенцию - помимо субвенций, предусмотренных годовыми государственными бюджетами, направленную на развитие экономических и социальных инфраструктур общин Армении.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера, в ходе встречи с руководителями и представителями заинтересованных государственных структур были обсуждены 58 новых субвенционных заявок из 8 областей Армении. Они касались газификации ряда населенных пунктов, ремонта и благоустройства детских садов, замены лифтов, строительства систем освещения на улицах, работ по асфальтированию, приобретению мусоровозов и т.д.