Анонс мероприятий на 17 июня
18:05, Июнь 16, 2022
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- 18:05 Анонс мероприятий на 17 июня
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- 17:09 В МО РА состоялось очередное заседание рабочей группыпри Совете министров обороны ОДКБ
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- 16:31 Генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился с генеральным прокурором России Игорем Красновым
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