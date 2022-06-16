ВОЗ отметила тенденцию снижения заболеваемости COVID-19 в мире

Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю продолжил снижаться, в то время как смертность увеличилась на 4%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 6 по 12 июня уровень заболеваемости коронавирусом снизился во всех регионах, кроме региона восточного Средиземноморья, там заболеваемость выросла на 58%, Америки (на 13%) и региона Юго-Восточной Азии (на 33%). Наибольшее снижение количества случаев наблюдалось в западной части Тихого океана и в Европе – на 8%.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось или не изменилось во всех регионах, кроме западной части Тихого океана, там смертность выросла на 17% и Америки (21%). Сильнее всего смертность упала в регионе восточного Средиземноморья (на 35%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано более 8,7 тыс. летальных исходов, вызванных COVID-19.

За весь период пандемии в мире выявлено около 535 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.