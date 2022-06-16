В МО РА состоялось очередное заседание рабочей группыпри Совете министров обороны ОДКБ

16 июня в административном комплексе Министерства обороны РА состоялось очередное заседание рабочей группы по радиоэлектронной борьбе при Совете министров обороны ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, заседание вел начальник войск радиоэлектронной борьбы Генштаба ВС РА, начальник управления полковник Артур Кумелов. Были обсуждены ход реализации мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества, пути совершенствования компонентов радиоэлектронной борьбы Коллективных сил.

По окончании заседания был подписан протокол о результатах проделанной работы.