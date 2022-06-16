Да, Нагорного Карабаха не существует, потому что существует Республика Арцах. Бегларян ответил Алиеву

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на очередные ложные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об Арцахе.

Как передает Арменпресс, Бегларян, в частности, написал на своей странице в Telegram:

«Да, Нагорного Карабаха не существует, потому что есть Нагорно-Карабахская (Арцахская)Республика, и она является субъектом международного права,хотя официально не признана на международном уровне.

Азербайджанско-карабахский конфликт не урегулирован. Он не будет урегулирован до тех пор, пока Азербайджан не примет во внимание неотъемлемое право коренного народа Арцаха на самоопределение», — написал Бегларян.

По словам госминистра Арцаха, Алиеву лучше было бы побольше заботиться о добросовестном выполнении полномочий,возложенных на него Конституцией Азербайджана, гарантируя права собственных граждан (в том числе лезгин, талышей, аварцев, татар и других меньшинств), вместо тогочтобы «беспокоиться» о правах армян.

«Может быть, Алиев вдруг вспомнит, что случилось с более чем 500 тысячами армян в Советском Азербайджане, и есть ли хотя бы один армянин на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха?»— написал Бегларян.