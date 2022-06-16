В 2021 году число бежавших от войн и насилия людей выросло на 8%

Число бежавших от войн и насилия людей выросло в 2021 году в мире на 8%, достигнув 89,3 млн. Такие данные приведены в опубликованном в четверг докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Арменпресс.

"Число людей, вынужденных покидать свои дома, растет из года в год в последнее десятилетие, и оно достигло сейчас самого высокого уровня за время ведения статистики", - отметили в УВКБ. "К концу 2021 года число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека, достигло 89,3 млн. Это на 8% больше, чем годом раньше, и более чем вдвое превысило цифры десятилетней давности", - отметили эксперты.

В конце прошлого года каждый 88-й житель Земли был вынужденным переселенцем. В 2012 году эта пропорция составляла 1 к 167. Согласно докладу, в 2021 году в мире насчитывалось 27,1 млн беженцев, 4,6 млн просителей убежища, 53,2 млн внутренне перемещенных лиц. Кроме того, УВКБ оказывает помощь покинувшим родину 4,4 млн венесуэльцев, которые в его статистике выделены в отдельную категорию.

Больше всего беженцев в прошлом году принимала Турция - около 3,8 млн. Далее следуют Уганда (1,5 млн человек), Пакистан (1,5 млн) и Германия (1,3 млн). Однако в пересчете на душу населения самой высокой доля беженцев на конец 2021 года была в Ливане, где этот статус имел каждый восьмой житель страны. Вторую строчку занимает Иордания (каждый 14-й житель), на третьем месте - Турция (каждый 23-й житель). За пределами родной страны нашли приют 6,8 млн сирийцев, 4,4 млн венесуэльцев, 2,7 млн афганцев, а также 1,2 млн выходцев из Мьянмы.

В течение 2021 года более 5,7 млн человек вернулись в места прежнего проживания, включая 5,3 млн внутренне перемещенных лиц и 429,3 тыс. беженцев.